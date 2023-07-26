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Darıca Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor

Spor şehri olma yolunda birçok farklı projeyi gerçekleştiren Darıca Belediyesi’nin çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Spor Okulları’nda eğitimler devam ediyor. Yaklaşık 4 bin 500 çocuğun kayıt yaptırdığı yaz spor okullarında 9 farklı branşta eğitim veriliyor.

Darıca Yaz Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor

26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:32

Sporu ve sporcuyu önemseyen, ilçenin spor kenti olması adına birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okullarında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Sadece spor odaklı olmayıp çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Darıcalı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.

9 BRANŞTA 4 BİN 500 ÖĞRENCİ

7-14 yaş arası genç ve çocukların başvurduğu ücretsiz yaz spor okullarına yaklaşık 4 bin 500 kişi başvurdu. Taekwondo, halk oyunları, voleybol, basketbol, eğlenceli atletizm, okçuluk, jimnastik, futbol ve yüzme olmak üzere 9 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarında eğitimler de oldukça eğlenceli bir şekilde devam ediyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimler ile Darıcalı çocuklar spor ve eğlence dolu bir yaz geçiriyorlar.

SPOR ŞEHRİ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Darıca’nın spor şehri olması adına çalışmaları sürdürdüklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, özellikle gençlerin ve çocukların sporla ilgilenmesini önemsediklerini ifade ederek “Yaz Spor Okullarımıza yaklaşık 4 bin 500 çocuğumuz kayıt yaptırdı. 9 farklı branşta 4 binin üzerinde yavrumuzun eğitim aldığı büyük bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Uzman eğitmenlerimizle beraber çocuklarımızın yaz aylarını spor ve eğlence dolu geçirmelerini sağlayacağız. Darıca Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Ana amaçlarımızdan biri Darıca’da her çocuğumuzun, her gencimizin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini arzuluyoruz. Burada da herkese hitap edecek şekilde 9 farklı branşımız var. Darıca’nın spor şehri olması adına canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.





İHA
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