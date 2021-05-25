Darıca Yaza Hazırlanıyor

Darıca Belediyesi, yaz aylarına girerken mahallelerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Sokak sokak yapılan çalışma ile bütün mahallelerde cadde ve sokaklarla birlikte boş arsalar da temizlenerek vatandaşların yaz aylarına daha sağlıklı ve huzurlu ortamda girmeleri amaçlanıyor.





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde mahallelerde sokak sokak temizlik çalışması başlatıldı. Oluşturulan sokak temizlik ekipleri, her mahallede bahar temizliği yaparak boş arsalar ile cadde ve sokakları baştan sona temizleyerek Darıca’yı yaza hazırlıyor.

SOKAK SOKAK TEMİZLENİYOR

Darıca Belediyesi, daha temiz bir Darıca anlayışıyla ilçe genelinde yaz ayları öncesi kapsamlı bir bahar temizliği başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sokak temizlik ekipleri oluşturularak detaylı bir çalışma yapılıyor. Her mahallede belirlenen program dahilinde ekipler ana caddeler ve sokaklar başta olmak üzere boş arsalarda da temizlik yapıyor. Sokak yıkama araçları da temizliğin ardından cadde ve sokakları yıkayarak pırıl pırıl bir hale getiriyor.

BIYIK ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Mahallelerdeki sokak temizlikleri Sırasöğütler Mahallesi’nde başlatılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları bizzat inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Amaçlarının daha temiz bir Darıca oluşturmak olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz her mahalle için program hazırladı. Ayrıca Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler de aynı anda bütün mahallelerde yaz öncesi bahar temizliği kapsamında sokak sokak temizlik yapacak. Darıcalı vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için canla başla çalışıyoruz. Daha temiz bir Darıca için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.



















