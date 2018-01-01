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Darıca Zabıtasından Yılbaşı Denetimleri

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren umuma açık eğlence yerlerinde ve alkollü içki satışı yapılan işyerlerinde yılın son gününde ve yılbaşı gecesinde denetimler yaptı.

Darıca Zabıtasından Yılbaşı Denetimleri

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:35

Yapılan denetimlerde işyerlerinde ruhsat, mesul müdürlük belgesi, mutfak ve personel temizliği ve kullanılan malzemeleri sağlığa uygun olup olmadığı, müziğin sesi,18 yaşından küçük personel çalışıp çalışmadığı, işyeri ruhsat vasıflarının yerine getirilip getirmediği gibi unsurlar dikkatle incelenirken, eksiklikler tespit edilen işyerlerine gerekli ikazlar yapılıp cezai müeyyideler uygulandı. 

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlerle ilgili olarak yapılan açıklamada denetimlerin amacının ilçede faaliyet gösteren eğlence merkezlerinin toplumun sağlığını ve huzurunu etkilemeden, yönetmenliklere uygun olarak hizmet vermelerini sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada eğlence yerlerinin periyodik aralıklarla denetlendiği, bunun yanı sıra vatandaşların şikayetlerinin en kısa sürede ilgili birimlerce değerlendirilerek sonuca bağlandığına vurgu yapılarak vatandaşların karşılaştıkları tüm olumsuzluklarla ilgili olarak şikayetlerini 0532 308 41 41 numaralı whatsapp hattına bildirmeleri istendi.

 

 

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