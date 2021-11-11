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Darıca’da 10 Kasım Anma Töreni Gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında yurt genelinde olduğu gibi Darıca’da da törenlerle anıldı.

Darıca'da 10 Kasım Anma Töreni Gerçekleşti

11 Kasım 2021 Perşembe 11:30

 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında yurt genelinde olduğu gibi Darıca’da da törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında yapılan anma programı Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasına müteakip anma programına Deniz Yıldızları MTAL Konferans Salonu’nda devam edildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Ödül töreninin ardından öğretmenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan “Anadolu’da Yakılan Ateş” adlı sahne gösterisi sunuldu. Oldukça duygusal anların yaşandığı gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

BIYIK: “ATATÜRK, TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİ”

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi. Atatürk’ün Türk milletine imkansızlıklar içinde liderlik ederek umut aşıladığını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülkemizin kurtuluşu için yaptığı mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu mücadelesiyle Türk’ün gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. Atatürk, ileri görüşlülüğü, askeri dehası, devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği nokta ile büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Bugün bizler, Cumhuriyetimizin kazanımlarını artırarak ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100. yılında, çok daha güçlü bir Türkiye hedefimiz gerçek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.









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