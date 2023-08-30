Darıca’da 101. Yıl coşkusu

30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:05
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıldönümü Kocaeli’nin Darıca’da törenle kutlandı. Programda Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi tarafından çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Öte yandan 30 Ağustos tarihinin ülkemiz ve milletimiz tarihi açısından öneminin anlatıldı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık gazilerin de bulunduğu davetlileri kabul ederek tokalaştı. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. (ÜMİT ÜLKER)
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