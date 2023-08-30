banner936
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da 101. Yıl coşkusu

Darıca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü sahilde bulunan Dudayev Parkı’nda törenlerle kutlandı

Darıca'da 101. Yıl coşkusu

30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:05

 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıldönümü Kocaeli’nin Darıca’da  törenle kutlandı.  Programda Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi tarafından çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Öte yandan 30 Ağustos tarihinin ülkemiz ve milletimiz tarihi açısından öneminin anlatıldı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık gazilerin de bulunduğu davetlileri kabul ederek tokalaştı. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. (ÜMİT ÜLKER)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmir Lezzet Durakları İzmir Lezzet Durakları
Kocaeli'de 4 bin çiftçiye tohum desteği Kocaeli'de 4 bin çiftçiye tohum desteği
Yangın Bölgesinden Canlı Yayın Yangın Bölgesinden Canlı Yayın
Ömer Türkçakal Bulvarı trafiğe açıldı Ömer Türkçakal Bulvarı trafiğe açıldı
LoL'da Sınırsız Keşif: Random Hesaplarla Yeniden Başla! LoL'da Sınırsız Keşif: Random Hesaplarla Yeniden...
"Sanat İçin Ben De Varım" festivali başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

İzmir Lezzet Durakları
İzmir, Türkiye'nin en önemli gastronomi merkezlerinden biridir ve Ege mutfağının eşsiz tatlarıyla doludur....

Haberi Oku