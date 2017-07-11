Darıca'da 15 Temmuz Etkinlikleri Başladı

Bu kapsamda ilçe protokolünün katılımıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Edip Zengin’in kabri ve Darıca şehitliği ziyaret edildi. Darıca Şehitliğinde düzenlenen programa Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Darıca Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Sefa Bal, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, siyasi parti başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

15 Temmuz’u Unutmayacağız Unutturmayacağız



Darıca Nenehatun Mezarlığı içerisinde bulunan şehitliğe gelen protokol üyeleri Şehit Özel Harekat Polisi Edip Zengin ve tüm Darıca şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Fetullahçı Terör Örgütünün ülkemiz üzerindeki emellere kavuşmak için yaptıkları bu darbe girişimi, kahraman ordumuzun içerisindeki hain odaklarının temizlenmesi ile birlikte başarısızlıkla sonuçlanmış ve milletimiz ülkesine ve geleceğine sahip çıkmıştır. Bu darbe girişiminde Darıca'mızdan da bir şehidimiz var. Edip Zengin kardeşimizi bugün rahmetle minnetle anıyoruz. Bütün 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatan için, bayrak için, din için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Allah bir daha 15 Temmuzları göstermesin. Bütün terör örgütlerine karşı Cenabı Hakk birlik ve beraberliğimizi daim etsin. 15 Temmuz’u unutmuyoruz, unutturmayacağız. " diyerek 15 Temmuz akşamına kadar değişik etkinlikler düzenleneceğini ve 15 Temmuz gecesi sabaha kadar nöbet tutulacağını ifade etti. Protokol üyeleri daha sonra Şehit Edip Zengin’in ailesini ziyaret etti.

Darıca Sahilde Fotoğraf Sergisi Açılıyor

Etkinliklerin ilk gününde şehitler için Darıca Bağlarbaşı Merkez Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlide katılanlar için programın ardından helva ikramında bulunuldu. Darıca’da 16 Temmuz sabahına kadar devam edecek etkinlikler çerçevesinde Darıca sahilde 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açılıyor. 11-15 Temmuz tarihleri arasında sahilde sergilenecek olan fotoğraflar 15 Temmuz günü ise Darıca Kent Meydanı’nda sergilenecek.