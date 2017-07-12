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Darıca'da 15 Temmuz Sergisi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Darıca’da 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. Darıca sahilde açılan sergi 15 Temmuz’ a kadar gezilebilecek. Fotoğraflar 15 Temmuz’da ise etkinliklerin anma adresi olacak Darıca Kent Meydanı’nda sergilenecek.

Darıca'da 15 Temmuz Sergisi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:57

Serginin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, geçtiğimiz yıl Fethullahçı Terör Örgütünün yaptığı kalkışma hareketine tüm milletin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara inerek dur dediğini ifade ederek, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.


DEMOKRASİ YÜRÜŞÜYÜ’NE DAVET ETTİ

Başkan Karabacak, “15 Temmuz bize göstermiştir ki dini, dili, siyasi görüşü ne olursa olsun söz konusu vatan olduğunda herkes canıyla malıyla vatanını savunmuş ve milli iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz sürecinde şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, Rabbim onlardan razı olsun, makamlarını cennet eylesin, bizlere de inşallah şefaatçi olurlar. Bugün itibariyle 16 Temmuz sabahına kadar değişik etkinliklerle 15 Temmuz’u anlatacağız ve 15 Temmuz gecesi sabaha kadar sembolik olarak nöbette olacağız. Yine 15 Temmuz’da Darıca’da Demokrasi Yürüyüşü’nü gerçekleştireceğiz. Buradan tüm halkımızı etkinliklere davet ediyorum. Bugün burada açılışını yaptığımız sergimizde 27 gece boyunca tuttuğumuz nöbetlerde çekilen en güzel fotoğrafları bir araya getirerek, o günleri bir kez daha hatırlatmak istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, Rabbim bir daha bizlere o günleri yaşatmasın diyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

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