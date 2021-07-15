Darıca’da 15 Temmuz’da Şehitlik Ziyareti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü şehitliği ziyaret ederek dua okudu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikler Nenehatun Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyareti ile başladı. Programa Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Şehitlerimiz için Kur'an-Kerim okunurken, program Darıca Müftüsü Zeynel Abidin Çınar tarafından okunan dua ile son buldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü daha sonra 15 Temmuz’da şehit edilen Darıcalı Polis Edip Zengin’in kabrini ziyaret ederek dua okudular.

EDİP ZENGİN UNUTULMADI

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra 15 Temmuz’da şehit edilen Darıcalı Polis Edip Zengin’in ailesini ziyaret ettiler. Darıca’da Şehit Edip Zengin’in ismini yaşatmaya devam edeceklerini ve unutmayacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 5. Yıldönümünde bir kez daha demokrasiye darbe vurmak isteyenleri lanetliyor başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere darbeye direnen tüm duyarlı vatandaşlarımızı şükran ve minnetle yad ediyorum” dedi. Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Fotoğraf sergisini ziyaret ederek fotoğrafları incelediler.



























