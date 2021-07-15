Darıca’da 15 Temmuz’da Şehitlik Ziyareti

EDİP ZENGİN UNUTULMADI
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra 15 Temmuz’da şehit edilen Darıcalı Polis Edip Zengin’in ailesini ziyaret ettiler. Darıca’da Şehit Edip Zengin’in ismini yaşatmaya devam edeceklerini ve unutmayacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 5. Yıldönümünde bir kez daha demokrasiye darbe vurmak isteyenleri lanetliyor başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere darbeye direnen tüm duyarlı vatandaşlarımızı şükran ve minnetle yad ediyorum” dedi. Kaymakam Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık daha sonra Çınaraltı Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz Fotoğraf sergisini ziyaret ederek fotoğrafları incelediler.