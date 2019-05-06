Darıca'da 1500 Aileye Sıcak Yemek

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla bu yıl mahallelerde kurulan sokak iftarlarını iptal eden Darıca Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek ulaştıracak. Her gün 1500 aileye sıcak yemek dağıtmayı planlayan Darıca Belediyesi’nde Ramazan hazırlıkları da son hızıyla devam ediyor.

BAŞKAN BIYIK, EVLERE KONUK OLACAK

11 ayın sultanı Ramazan’da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alacak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam vatandaşların iftar sofrasına konuk olacak. Mahalle iftarları yerine vatandaşların sofrasına misafir olacak olan Başkan Bıyık, Darıcalıların sorunlarını birebir dinleyip dertlerine ortak olacak. Her akşam farklı mahallelerde vatandaşlarla iftar sofrasına oturacak olan Bıyık, iftar sonrasında çay sohbetlerinde de farklı evlere konuk olacak.

BIYIK: “RAMAZAN PAYLAŞMAKTIR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu ifade ederek “Bu yıl Ramazan ayını Darıca’da en güzel şekilde yaşayıp, yaşatmak istiyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan paylaşma ayıdır. Darıca Belediyesi olarak vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşacağız. Dertlerini ve sorunlarını paylaşacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin bundan önce olduğu gibi Ramazan’da da yanında olacağız. Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum” dedi.

OSMANLI ŞERBETİ İLE DAMAKLAR ŞENLENECEK

Öte yandan ilk teravih namazını oturduğu mahalle olan Emek Mahallesi’nde kılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, cemaatle birlikte Osmanlı Şerbetinin tadına bakarken kendisi de vatandaşlara şerbet ikramda bulundu. Başkan Bıyık, Osmanlı dönemlerinde başlayan ve zamanla unutulmaya yüz tutan bu güzel geleneğin Darıca’da devam ettirileceğini söyledi. Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizde bir güzel geleneği devam ettirerek, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her akşam farklı bir camide teravih namazlarının ardından vatandaşlarımıza Osmanlı Şerbeti ikramında bulunacağız. Vatandaşlarımızın da bir hayli memnun kaldığı bu uygulamayı ay boyunca devam ettireceğiz.” dedi.