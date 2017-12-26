Darıca'da 2017 yılı masaya yatırıldı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile bir araya gelerek, belediyenin 2017 yılındaki çalışmalarını değerlendirip, 2018 yılında hayata geçirecekleri projeleri masaya yatırdılar.

Başkan Karabacak, 2017 yılında yapılan çalışmalar hakkında raporlar aldığı birim müdürlerinden, özellikle vatandaşlardan gelen istek ve talepler konusunda son derece hassas olmalarını ve işin neticesi hakkında tekrar vatandaşın aranarak bilgi verilmesi hususuna dikkat çekerken, “bizler öncelikle vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepleri dikkate alarak çalışmalarımıza yön vermeliyiz. Şehrimizin her noktasında devam eden çalışmalarımızda vatandaşlarımızın memnuniyetini göz önüne almalıyız. Bu noktada ilgili birimlerimizde çalışan görevli personellerimiz de vatandaşların hassasiyetlerini göz önüne almalı.” diyerek vatandaşların istek ve talepleri noktasında dikkatli olunmasını istedi.





2018 YILINDA ÖNEMLİ PROJELER HAYAT BULACAK



