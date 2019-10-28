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Darıca’da 29 Ekim kutlamaları başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Darıca’da da kutlamalar başladı.

Darıca'da 29 Ekim kutlamaları başladı

28 Ekim 2019 Pazartesi 15:10

 Darıca Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleşti. Barış Pınarı Harekatı’nda şehit ateşinin düştüğü Darıca’da kutlamalar buruk geçerken çelenk sunma törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Kutlamalar 29 Ekim Salı günü (Yarın) saat 10.00’da Darıca Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile devam edecek. Ardından saat 10.30’da Çınaraltı Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü ile devam edecek olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 11.00’da Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek resmi törenin ardından sona erecek.




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