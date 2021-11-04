Darıca’da Anne Okulu Projesi Başladı





Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Darıca Belediyesi tarafından Anne Okulu Projesi başlatıldı. 4 Kasım 2021 tarihi itibariyle start alan Anne Okulu Projesi’nin ilk seminerine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık da katıldı. Her hafta Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Anne Okulu ile Darıcalı kadınlar seminer için mahallelerden ücretsiz olarak kültür merkezine getirilecek.

HANGİ KONULAR İŞLENECEK?

Toplumun temel yapı taşı olan aile ve aile yaşantısının gelişimini hedefleyen ‘Anne Okulu’ projesi ile başta ailede iletişim olmak üzere anne baba çocuk etkileşimi ve ailede disiplin, kişilik gelişimi, okul başarısı, çocukların başarısında anne baba tutumlarının önemi, çocuklarda oluşabilecek ruhsal rahatsızlıklar, madde kullanımı ve ailenin görevleri, çocuklara dini eğitimler hangi yaşlarda nasıl anlatılmalı, çocuklarda davranış bozuklukları, şiddet davranışları ve aileye öneriler, gelişim psikolojisinde kritik dönemler ve öfke kontrolü konular anlatılacak.

AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ

Her hafta 2 saat olmak üzere toplamda 8 hafta sürecek program ile Darıcalı kadınlara ücretsiz olarak çeşitli seminerler düzenlenecek ve ihtiyacı olan ailelere seminer sonrası özel Aile Danışmanlığı Hizmeti de verilecek. Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla verilecek olan Aile Danışmanlığı Hizmeti ile alanında uzman danışmanlar tarafından ihtiyacı olan kişilerin soruları da cevaplandırılacak.

MUTLU AİLE, MUTLU DARICA

‘Mutlu aile, mutlu Darıca’ anlayışıyla Anne Okulu Projesi’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Aile ne kadar sağlam olursa toplumumuz da o kadar sağlam olur. İnşallah bu merkez ailedeki sorunların dolayısıyla toplumdaki sorunların çözülmesine bir katkı sağlar temennisiyle hayırlı olsun diyorum. Mutlu aile mutlu Darıca anlayışıyla daha mutlu bir Darıca inşa etmek istiyoruz. Biliyoruz ki başarılı, vatanını seven, inançlarına bağlı ve bilimle donanmış nesiller yetiştirmenin ilk adımı aile içerisinde ve özellikle anne ile başlar. Gelecek nesillerin asıl mimarları anne ve babalardır. Anne Okulu Projesi ile toplumun temel taşı olan aile kavramını güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.































