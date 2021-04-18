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Darıca’da Asfalt Yama Çalışmaları Hız Kazandı

Darıca Belediyesi, kış aylarında bozulan ve tahrip olan yolları onarmak için asfalt yama çalışmalarını hızlandırdı. Asfalt yama ekipleri ilçenin dört bir yanında canla başla çalışırken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alıyor.

Darıca'da Asfalt Yama Çalışmaları Hız Kazandı

18 Nisan 2021 Pazar 14:40

Darıca Belediyesi’nde baharın gelmesiyle birlikte başlayan asfalt yama çalışmaları Ramazan ayında ve sokağa çıkma yasaklarında da tüm hızıyla devam ediyor. Kış aylarında bozulan ve tahrip olan yolların onarılması için talimat veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu sokağa çıkma yasağında sahaya çıkarak çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerden bilgiler aldı. Yaz gelmeden bozulan bütün yollarda hummalı bir çalışma başlatılırken çalışmalar belirlenen program dahilinde bütün mahallelerde ana cadde ve sokaklarda devam edecek.

DARICA’DA BOZUK YOL KALMAYACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman asfalt çalışmalarını bizzat takip ederek çalışmaları inceliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sokaklardaki çukurların kapatılacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıcalı vatandaşlarımıza bir söz vermiştik. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Sokaklardaki çukurları kapatmak önceliğimiz. Darıca'nın bütün mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak planladığımız takvime göre asfalt çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz yoğun bir mesai harcayarak hummalı bir çalışmayla bozuk yolları onarıyor. Yaz gelmeden kısa bir süre içinde Darıca’da bozuk yol kalmayacak şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.








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