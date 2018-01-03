Darıca'da ATM noktaları artıyor

Darıca Belediyesi şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında ATM noktaları kurmaya devam ediyor. Darıca Çınaraltı Meydanı, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Osmangazi Çamlık Parkı ve Zahit Kotku Parkı’nın ardından Nenehatun Mahallesi muhtarlık yanına da ATM noktası kuruldu.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Darıca Belediyesi mahallenin en işlek noktalarından olan muhtarlık yanına ATM noktası kurarken, bir özel bankayla da anlaşma sağlayarak ATM noktasını faaliyete geçirdi.

BANKALARLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Darıca Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba’yı makamında ziyaret eden Başkan Karabacak, mahallede devam eden çalışmalarla ilgili Muhtar Güzelbaba ile fikir alışverişinde bulunurken, mahalle halkının talepleri doğrultusunda faaliyete geçirdikleri ATM Noktası için bir bankayla anlaştıklarını, diğer bankalarla da görüşmelerini dürdürdüklerini ifade ederek, “ daha önce yine mahalle halkımızın istekleri doğrultusunda muhtarlık binamızın yanında PTT Şubesi yapmıştık. Şimdi de özellikle vatandaşlarımızın maaşlarını oturdukları mahalleden çekmelerine olanak sağlamak ve diğer bankacılık işlemlerini yapmalarına imkan sağlamak adına ATM Noktası oluşturduk. Talebe göre ATM Noktalarının sayısını artırabiliriz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun.” diyerek Güzelbaba ile mahallede devam eden diğer çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.