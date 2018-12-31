"Darıca'da Bahar Vakti!"

Törk yeni yıl mesajında; “Yeni yıl yepyeni bir başlangıç olarak önümüzde duruyor. Yeni umutlar, yeni hedefler ve yeni bir yolculuk bizi bekliyor. Önümüzde sadece yeni günler değil, kentimizin ve ülkemizin kaderini değiştirebilecek yepyeni fırsatlar, yeni kararlar ve seçimler var. 2019 yılında Darıca daha umutlu, daha iyi bir kent olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru; çocuğuna iyi bir eğitim verip güzel bir gelecek kurmak isteyen annelerin, her sabah Darıca’dan işine giderken daha iyi bir hayat hayali kuran işçilerin, ailesinden uzakta okul okuyup alın teriyle çalışmak isteyen gençlerin sesini duyuyoruz. Bu ses yenilik diyor, bu ses değişim diyor, bu ses hepimizi umuda çağırıyor. Onlar güzel bir Darıca hayali kuruyorlar. Biz büyük hayaller kurduk. Bu hayallere erişmek için büyük bir cesaret ve ona eşit büyüklükte bir fedakârlık gösterdik ve belediye başkan adayı oldum." ifadelerine yer verdi.

YEPYENİ BİR DARICA

Ayrıca Törk, "Bugün Darıca’nın boğuştuğu sorunlar Darıca’nın iyi yönetilememesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden Darıca kendi içinden çıkmış bir belediye başkanı ile, kendine yakışır bir yönetimi hak ediyor. Artık Darıca’da yeni bir yönetim vakti gelmiş demektir. Geçmişin tüm sorunlarını çözme gücüne de yepyeni bir Darıca inşa etme kuvvetine de sahibiz. Şimdi önümüzde yeni bir yıl ve yeni bir seçim var. Bizim seçimlerimiz ve bizim kararlarımız geleceği belirleyecek. 2019 yılında yeni bir başlangıç yapalım. 2019 yılında kendimiz ve çocuklarımız için yepyeni bir sayfa açalım. 2019 yılı tüm insanlığa huzur, ülkemize özgürlük, adalet, barış ve bereket getirsin. 2019 Darıca’mıza mutluluk getirsin.” sözlerini de dile getirdi.