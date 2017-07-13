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Darıca’da Bartın'lılar Sahne Aldı

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında düzenlenen Bartınlılar Gecesinde yöresel türküler eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Darıca'da Bartın'lılar Sahne Aldı

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:04

Yöresel sanatçıların konseriyle başlayan Bartınlılar Gecesinin açılış konuşmasını yapan Darıca Bartınlılar Dernek Başkanı Hasan Yeniay, “böylesine önemli bir organizasyona imza atarak bizlere memleketimizin kültürünü tanıtmamızı sağlayan ve her platformda bizlerden desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bartınlılar Derneği olarak örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışıyoruz.” dedi.


KARADENİZİN ŞİRİN KENTİ

Programda bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise “Her akşam farklı bir ilimizin güzelliklerine şahit olduğumuz bu etkinliğimizde bu akşam Karadeniz’in şirin kenti, tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran, sıcak ve misafirperver insanlarıyla turizmde cazibe merkezi haline gelen Bartın’dayız. Dünyada tek olan Kuşkayası Yol Anıtıyla, Kemerdere Köprüsü, Ethem Ağa Konağı, dört mevsimin en güzel şekilde yaşandığı, Karadeniz’in en parlak yıldızı olan Bartın ilimizin gecesine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması insanlar arasındaki kardeşlik duygularını pekiştirerek birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile oluyor. Her akşam farklı bir kültürü tanıdığımız ve farklı bir güzelliğe şahit olduğumuz programımıza iştirak eden tüm misafirlere teşekkür ediyorum, gecemiz hayırlı olsun, herkese iyi eğlenceler diliyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine ve geceye atkı sunanlara plaket takdimi yapıldı. Yöresel sanatçıların söylediği şarkı ve türkülerle devam eden gecede, vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.


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