Darıca'da Bayram Hazırlıkları Sürüyor

İlçede yaşayan vatandaşların huzur içinde bayramı geçirmesi adına Darıca Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gerek kurban satış alanında ve gerekse kurban kesim noktalarında tüm eksikliklerin giderildiğini ve bayram boyunca uzman ekipler tarafından sürekli olarak kontrol ve denetimlerin süreceğini belirtti.

MEZARLIKLARA ARAÇ KALDIRILACAK

Başkan Karabacak, Darıca Belediyesi’nin bütün birimlerinin bayrama hazır olduğunu ifade ederek, “Kurban satış alanında bir geçici kafeterya ile birlikte seyyar tuvaletler bulunuyor, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanması için sürekli kontroller yapılıyor,halkımızın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ve isteyen vatandaşların burada kurbanlarını deneyimli ve ehliyetli kasaplara kestirebilmeleri için kurduğumuz kurban satış merkezinde sürekli kontroller yapılmaktadır, halkımız kurbanlık vasfını taşıyan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları gönül rahatlığı ile alabilirler. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak yapılan gıda ve temizlik denetimleri bayram öncesi artarak devam ediyor. Bayram boyunca zabıta ekiplerimiz vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürecek. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta ana arteller olmak üzere, cami ve çevrelerinin temizliğini yapıyorlar. Mezarlıklar Müdürlüğü de aynı şekilde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde bayramda mezarlıklara araç kaldırılarak vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerine olanak sağlayacağız. ” diyerek Darıca Belediyesi olarak bayrama hazır olduklarını ifade etti.