banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da Bayram Hazırlıkları Sürüyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Darıca Belediyesi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu amaçla Belediye Ekipleri Emek Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor.

Darıca'da Bayram Hazırlıkları Sürüyor

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:30

banner346

İlçede yaşayan vatandaşların huzur içinde bayramı geçirmesi adına Darıca Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gerek kurban satış alanında ve gerekse kurban kesim noktalarında tüm eksikliklerin giderildiğini ve bayram boyunca uzman ekipler tarafından sürekli olarak kontrol ve denetimlerin süreceğini belirtti.

MEZARLIKLARA ARAÇ KALDIRILACAK

Başkan Karabacak, Darıca Belediyesi’nin bütün birimlerinin bayrama hazır olduğunu ifade ederek, “Kurban satış alanında bir geçici kafeterya ile birlikte seyyar tuvaletler bulunuyor, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanması için sürekli kontroller yapılıyor,halkımızın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri ve isteyen vatandaşların burada kurbanlarını deneyimli ve ehliyetli kasaplara kestirebilmeleri için kurduğumuz kurban satış merkezinde sürekli kontroller yapılmaktadır, halkımız kurbanlık vasfını  taşıyan küçükbaş ve büyükbaş hayvanları gönül rahatlığı ile alabilirler. Zabıta Müdürlüğümüz tarafından rutin olarak yapılan gıda ve temizlik denetimleri bayram öncesi artarak devam ediyor. Bayram boyunca zabıta ekiplerimiz vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek vatandaşın huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürecek. Bunun yanı sıra Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta ana arteller olmak üzere, cami ve çevrelerinin temizliğini yapıyorlar. Mezarlıklar Müdürlüğü de aynı şekilde mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde bayramda mezarlıklara araç kaldırılarak vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerine olanak sağlayacağız.  ” diyerek Darıca Belediyesi olarak bayrama hazır olduklarını ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yıldırım’ın ismi GTÜ'de yaşayacak Yıldırım’ın ismi GTÜ'de yaşayacak
MHP'nin acı kaybı MHP'nin acı kaybı
EDEB YÂHÛ! (3) EDEB YÂHÛ! (3)
Karaosmanoğlu “20 Milyon Metrekarelik Alanı Yeşillendirdik” Karaosmanoğlu “20 Milyon Metrekarelik Alanı Yeşillendirdik”
Depremin Yıkıcı Etkisi Müzede Anlatılıyor Depremin Yıkıcı Etkisi Müzede Anlatılıyor
Kocaeli'de Tünelde Araç Yangını Kocaeli'de Tünelde Araç Yangını
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Yıldırım’ın ismi GTÜ'de yaşayacak
GTÜ ve Yılport Konteyner Terminali ve Liman İşletlmeleri AŞA arasında Gebze Teknik Üniversitesi Mehmet...

Haberi Oku