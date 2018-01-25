Darıca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Darıca'da, yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak'taki dükkan tipi yerde kalan Pakistan uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.