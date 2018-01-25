banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Darıca'da, yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Darıca'da bıçaklı kavga: 1 ölü

25 Ocak 2018 Perşembe 12:06

 Darıca'da, yabancı uyruklular arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak'taki dükkan tipi yerde kalan Pakistan uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kesici aletlerin de kullanıldığı kavgada çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Mehmetçiğimizin yanındayız” “Mehmetçiğimizin yanındayız”
‘’Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız’’ ‘’Cumhurbaşkanımızı coşkuyla karşılayacağız’’
SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı SEDAŞ Proje Fikri Yarışması başladı
Afrin Operasyonu’ndan Talas Savaşı’na Afrin Operasyonu’ndan Talas Savaşı’na
CHP'den dernek ziyaretleri CHP'den dernek ziyaretleri
GTÜ Öğrencileri TAI’de staj yapacak GTÜ Öğrencileri TAI’de staj yapacak
Yukarı Çık

banner339

“Mehmetçiğimizin yanındayız”
Başkan Karaosmanoğlu, geleneksel olarak Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon mahallesinde gerçekleştirilen...

Haberi Oku