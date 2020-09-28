banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da bir kişi evinde ölü bulundu

Darıca'da 58 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Darıca'da bir kişi evinde ölü bulundu

28 Eylül 2020 Pazartesi 12:42

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tunay Sokak'ta bir apartman giriş katında yalnız yaşayan Muhammet Uğur Kadıoğlu'nun (58) evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık personeli, itfaiye ekipleri vasıtasıyla eve girdi.

Sağlık ekipleri, odada hareketsiz yatan Kadıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Kadıoğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Ev sahibi Şamil Coşkun, gazetecilere, kiracısı olan Kadıoğlu'nun yaklaşık 4,5 ay önce eve taşındığını belirterek, "Herhangi bir sağlık problemi yoktu. Komşuları kendisini en son geçen salı günü görmüş." dedi.







AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol...
Başkan Büyükgöz’den MHP’ye hayırlı olsun ziyareti Başkan Büyükgöz’den MHP’ye hayırlı olsun...
TADF Başkanı Dündar: TADF Başkanı Dündar: "Azerbaycan haklı bir dava...
Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte ediliyor Özel halk otobüsleri periyodik olarak dezenfekte...
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE SAKİNLERİNE MİSAFİR OLDU BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, SİTE SAKİNLERİNE MİSAFİR...
Büyükgöz’den hafta sonu esnaf turu Büyükgöz’den hafta sonu esnaf turu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara...
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Haberi Oku