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Darıca'da Botanik Park Açıldı

Darıca Belediyesi tarafından Emek Mahallesi’nde yapılan Botanik Park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Darıca'da Botanik Park Açıldı

12 Mart 2019 Salı 17:23

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ın da katıldığı açılışta, meclis üyeleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar hazır bulundu.

Program okunan Kuran-ı Kerim ile başlarken, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, açılışta yaptığı selamlama konuşmasında Ak Parti kadrolarının hizmette yarıştığını ifade ederek, “Öylesine güzel hizmetler oldu ki ülkemizde, bundan sonrada daha büyük işler olması için birliğimizi ve beraberliğimiz bozmayalım. Mahallelerimize yaptığımız bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum. Sizler bizlere hep dua ettiniz, oy verdiniz, destek oldunuz. Birlik ve beraberlik içinde 15 yılı geçirdik. Bu zaman dilimi nedeniyle sizlerden helallik almak isterim. Bir eksiğimiz ve hatamız oduysa hakkınızı helal ediniz. Hava şartları uygun olursa cumartesi günü Darıca Balyanoz Koyu sahillerimiz için açılış programı yapacağız. Bununla birlikte bugün Halkalı-Gebze Banliyö hattının açılışı gerçekleştirildi. Bu proje kapsamında biz de Darıca istasyonu yaptık. Birileri konuşuyor, AK Parti yapıyor, bizler yapıyoruz. Bizlere inanın ve güvenin, Cumhurbaşkanımıza inanın ve güvenin. “diyerek konuşmasını tamamladı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’da yağmur sebebiyle kısa bir selamlama konuşması yaparak parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür edip, ilçe halkına hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından, açılış kurdelesi sağanak yağış altında kesilerek Botanik Park hizmete girdi. Programın ardından açılışa katılan vatandaşlara Darıca Belediyesi yemek ikramında bulundu.

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