DARICA’DA BOZULAN YOLLAR YENİLENİYOR

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden çalışmalar çerçevesinde şehrin dört bir yanında asfalt, yama ve parke yol çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl değişik mahallelerde yapılan çalışmalar çerçevesinde 310 000 m2 parke yol yapımı, 48 000 m2 asfalt serimi ve 130 000 m2 asfalt yama çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü şehri adeta baştan sona yenilerken, bu yıl da bozulan yolları yeniden asfalt ve parke taşlarla yenileyerek şehir trafiğini rahatlatıyor.

SOKULLU CADDESİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

Şehrin en işlek caddelerinden olan Sokullu Caddesi’nde altyapı çalışmaları nedeniyle büyük zarar gören yol baştan sona kazılarak yeniden asfaltlama yapılıyor. Şehrin giriş çıkış noktalarından birisi olan ve sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafiğin olduğu Sokullu Caddesi’nde yapılan yol çalışmalarının yanı sıra hem maliyetinin daha düşük olması, hem yerli sermaye olması hem de daha dayanıklı olması sebebiyle Darıca Belediyesi tarafından tercih edilen parke yol çalışmaları da ara cadde ve sokaklarda ara vermeden devam ediyor.