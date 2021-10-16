Darıca’da Çifte Açılış





Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok proje hayata geçerken son olarak Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği Sırasöğütler Kadın ve Çocuk Spor Merkezi ile Trafik Eğitim Parkı’nın açılışı aynı anda gerçekleşti. Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş ile birlikte mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BIYIK: “MUTLU ŞEHİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Açılışta konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdiği iki projeyi daha bitirdikleri için gururlu olduğunu ifade ederek “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte söz verdiğimiz projeleri bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Mutlu şehir Kocaeli sloganının altında mutlu şehir Darıca için vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri önemsiyoruz. Burada hizmete aldığımız iki projeden biri olan ve yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı’nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. ‘Ağaç yaşken eğilir’ anlayışıyla yola çıkarak, çocuklarımızın temelden trafik eğitimini almalarını ve geleceğin Darıca’sında daha bilinçli sürücülerin ve yayaların yetişmesini amaçlıyoruz. Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapacağız ve işbirliği içinde olacağız. İlkokul ve ortaokul öğrencileri otobüslerle getirilip götürülecek. Trafik Eğitim Parkı’nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunacak” dedi.

ANNELER MUTLU ÇOCUKLAR MUTLU

Spor salonunu inşa ederken kadınları ve çocukları aynı anda düşündüklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi’nin üst katında çocuklar oyun oynarken anneleri ise alt katta gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri önemsiyoruz. Mutlu şehir Kocaeli, Mutlu şehir Darıca anlayışıyla hareket ederek hayata geçirdiğimiz Sırasöğütler Spor Salonu’nda anneler mutlu çocuklar mutlu. Burada sadece kadınlar ve çocuklar olacak. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık. Toplam 1100 metrekare alandan oluşan Sırasöğütler Spor Salonu’nda Futbol, Futsal, Basketbol ve Voleybol salonu, Step Aerobik, Zumba ve Plates Salonu yer alıyor. Ayrıca Çocuk Eğitim Salonu ve Çocuk Oyun Salonu bulunuyor. Haftanın altı günü hizmet veren spor salonunda Step Aerobik, Zumba, Plates, basketbol, Voleybol gibi kurslar ile kadınlar spor yapıyor. Diğer mahallelerden spor yapmak isteyen kadınlar için ücretsiz otobüs ring seferleri düzenliyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

BÜYÜKAKIN: “DARICA’NIN 14 MAHALLESİNE 200 MİLYONLUK YATIRIM”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Darıca Belediyesi ile birlikte ilçeye güzel hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirterek “Güzel bir hizmete alma programında bizleri buluşturan Darıca Belediyemize teşekkür ediyorum. Muzaffer kardeşimle Darıca’mızı güzelleştirmeye, mutlu şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz. Önce altyapının sonra üstyapının olması gerekiyor. Olması gereken budur. Biz de bunu yapıyoruz. Darıca’nın 14 mahallesinde altyapı için 200 Milyon TL yatırım yapıyoruz. Altyapı dışında diğer çalışmalarımız da devam ediyor. Millet bahçesi çok güzel oldu. Spor salonları, sosyal tesisleri Darıca’mıza kazandırmak için çalışıyoruz. Burada iki tesisi açmak için bir araya geldik. Birisi kadın ve çocuk spor merkezi çok harika düşünülmüş bir proje. Kadınları ve çocukları aynı anda düşünmüş. Diğeri de yine çocukların eğitim alacağı trafik eğitim parkı. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Yalnız bir kusur var belirtmeden geçemeyeceğim. Böylesine güzel iki tesisi değil iki tane heykel açmak için 2 tane genel başkan 4 tane büyükşehir başkanı çağırıyor adamlar. Sen buraya çağırmayı becerememişsin. Allah razı olsun. Şaka bir yana gerçekten çok büyük bir hizmet. Buranın hem çocuklarımız hem de kadınlar için çok güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

BAŞKANLARDAN TEST SÜRÜŞÜ

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolle birlikte çocuklarla kurdeleyi kesti. Ardından Büyükakın ve Bıyık, spor salonu ile trafik eğitim parkını gezerek eğitim alan kadınlar ve çocuklarla sohbet ettiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra trafik eğitim parkında bulunan araçları test ettiler. Açılışa gelen vatandaşlar da Büyükakın ve Bıyık’a Darıca’ya kazandırılan eserlerden dolayı teşekkür ettiler.













