Darıca’da Coşkulu Cirit Şöleni









Darıca Belediyesi, ata sporumuz olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenledi. Kazım Karabekir Mahalles’inde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenen Cirit Şöleni oldukça coşkulu gerçekleşti.

BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Genç yaşlı, Kadın erkek 7’den 77’ye binlerce vatandaşın katıldığı ve yoğun ilgi gördüğü Cirit Şöleni, Darıcalılara unutulmaz anlar yaşattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Cirit Şöleni’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, AK Parti Darıca İlçe Başkanvekili Mevlüt Kocagöz, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

DOSTLUK KAZANDI

Şölen havasında geçen Cirit Şöleni 41-41 beraberlikle sonuçlanırken müsabakada kazanan ise dostluk oldu. Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü ile Yeşil Bursa Atlı Cirit Spor Kulübü sporcularının nefes kesen dostluk mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. Alanı dolduran vatandaşlar mücadeleyi ilgiyle takip etti. Müsabakaların sonunda Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her iki takıma da kupa takdim etti.

BIYIK: “CİRİT SPORUNU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Cirit sporunu yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "2 yıldan bu yana pandemiden dolayı yapamamıştık. Bugün bu etkinliğe tekrardan start verdik. Milletimizin ilgisi, alakası, insanların sahada olması, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, herkesin ciride olan özlemi bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İnşallah pandeminin rahatlamasıyla birlikte daha güzel etkinliklerde buluşacağız. Vatandaşımızın böylesine alaka duyması bizi daha da çok kamçılıyor. Bir de cirit sporu Orta Asya'ya dayanan, Türk sporunun geleneklerinden, geçmişinden olan bir etkinlik, bir spor dalı. Ata sporumuzu yaşatmayı bir belediyecilik olarak boynumuza vefa borcu olarak görüyoruz. Bir yandan geçmişimiz, bir yandan geleceğimiz, bir yandan sporumuzu entegrasyonu ile birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağımızı ümit ediyorum" dedi.













