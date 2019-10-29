Darıca’da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü ülke genelinde olduğu gibi Darıca’da da kutlandı. Darıca Kaymakamlığı’nda tebriklerin kabulü ile başlayan kutlamalarda Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolün ve davetlilerin bayramını tebrik etti. Kaymakamlıktaki tebrik törenine Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık’ın yanı sıra Darıca ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve davetliler katıldı.

KORTEJ EŞLİĞİNDE CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

Kaymakamlıktaki törenin ardından Çınaraltı’ndan Darıca Cumhuriyet Meydanı’na kortej eşliğinde Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleşti. Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık ile beraberlerindeki heyet, Bando ve öğrencilerle birlikte meydana kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından resmi tören gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Yardımcısı Ada ve Belediye Başkanı Bıyık, meydanda bulunan protokol, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından Vali Yardımcısı Ali Ada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaştı. Cumhuriyet’in kolay kazanılmadığını ifade eden Ada, gençlere de Cumhuriyet’e sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Daha sonra öğrencilerin hazırladıkları gösteriler gerçekleşirken hazırlanan program izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Tören, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

BIYIK: “KENETLENİP BİRLİK OLMALIYIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türk milleti için özel ve gururlu bir gün. Bugün, bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyet Bayramı. Bu gururu bizimle paylaşan herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve onurlu mücadeleye destek veren yüreğinde bağımsızlık aşkı ve vatan sevdası olan kahraman milletimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bugün içimiz biraz buruk. Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Darıcalı evladımız, kahraman askerimiz Tahsin Sarıtosun’un acısını yaşıyoruz. Dün son yolculuğuna uğurladığımız şehidimizi Darıcalılar olarak en güzel şekilde uğurladık. Dün şehit cenazesine katılan kıymetli Darıcalı hemşerilerim teröre ve terör destekçilerine en güzel cevabı verdi. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Cumhuriyet kolay kazanılmadı. Bu topraklar sayısız kahramanın kanlarıyla sulanarak vatan oldu. Cumhuriyet, bize atalarımızdan mirastır. Atatürk’ün dediği gibi Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Cumhuriyet’in 100. yılına daha güçlü girmek için hepimize görevler düşüyor. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Türkiye üzerine düşmanların saldırıları devam ediyor. Bize düşen ise her zamanki gibi kenetlenmek ve birlik olmaktır.”

















