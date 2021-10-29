DARICA’DA CUMHURİYET COŞKUSU

Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yılı dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler gerçekleşirken Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsüyle 29 Ekim sevincini mahallelere taşıdı. Darıca Şehir Stadı’nda gerçekleşen resmi kutlama töreni ise büyük bir coşku yaşattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yılı Darıca’da büyük bir coşkuyla kutlandı. İlk olarak Darıca Kaymakamlığı’nda kabul töreni gerçekleşirken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolün ve vatandaşların bayramlarını tebrik etti. Ardından Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, üstü açık moral otobüsüne binerek şehir turu attı ve Darıca Şehir Stadı’nda gerçekleşen resmi törene katıldılar. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına üstü açık otobüsle vatandaşları selamlayarak gelen Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, bayram coşkusunu Darıclaılarla birlikte paylaştılar. Darıcalılar da ellerinde Türk bayraklarıyla evlerin balkonlarından coşkuya eşlik etti.

STADYUMDA COŞKULU TÖREN

Şehir turunun ardından Darıca Stadyumu’nda resmi tören gerçekleşti. Törene Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan ile birlikte siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenlerde Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken Cumhuriyet’in sonsuza kadar yaşaması için birlik beraberlik mesajları verdi.

DEV TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Kutlamalarda Darıca Belediyesi folklor ekibi halkoyunları gösterisi yaparken yine Darıca Belediyesi tekvando takımı da kısa bir gösteri sundu. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken öğrenciler tarafından statta dev Türk bayrağı açıldı. Darıcalılara oldukça duygusal anlar yaşatan kutlama töreni resmi geçit töreni ile sona ererken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dereceye giren öğrencilere hediye vererek başarılar dilediler.



























