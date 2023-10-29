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Darıca’da Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan kutlama

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla Darıca’da bir haftadır devam eden etkinlikler hafta sonu önce Fener Alayı ve ardından resmi törenle oldukça coşkulu bir şekilde kutlandı.

Darıca'da Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan kutlama

29 Ekim 2023 Pazar 14:11

Cumhuriyet’in 100. Yılı Darıca’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darıca Belediyesi tarafından ilçe Türk bayraklarıyla süslenirken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıttı.

FENER ALAYI COŞKUSU

Bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Darıca’da cumartesi akşamı binlerce kişinin katılımıyla Fener Alayı gerçekleştirildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da ellerinde fenerlerle Darıcalılarla birlikte yürüdü. MT binicilik kulübü de atlı yürüyüş ile Fener Alayına renk katarken binlerce Darıcalı Bağlarbaşı Ortaokulu’ndan Çınaraltı Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Çınarlatı’nda sona eren yürüyüş sonrası Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yürüyüşe katılan Darıcalılara teşekkür etti. Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkmak için el ele canla başla çalışacaklarını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla coşkulu ve mutlu olduklarını söyledi.

STADYUMDA COŞKULU KUTLAMA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl resmi törenleri ise Pazar günü Darıca İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Tören öncesi Darıca Kaymakamlığı’nda düzenlenen tebrikat töreninde Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe protokolünün ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Daha sonra stadyumda gerçekleşen resmi törene ise binlerce Darıcalı katıldı. Kaymakam Kara ve Belediye Başkanı Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da onur konuğu olarak katıldı.

100. YILA YAKIŞAN KUTLAMA

İlçe stadyumunda gerçekleşen kutlama töreninde öğrenciler ve öğretmenlerin hazırladığı 100. Yıl sunumu izleyenlere duygusal anlar yaşatırken birbirinden renkli görüntüler sergilendi. 1923’ten 2023’e cumhuriyetin 100 yılda Türkiye’ye kazandırdıklarının anlatıldığı 100 metre uzunluğundaki afişin de sergilendiği törende Kaymakam Yüksel Kara günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhuriyetin 100. Yılına yakışan bir kutlamanın olduğu tören, öğrencilerin tören geçişiyle sona erdi.







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