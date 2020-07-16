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Darıca’da demokrasi nöbeti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün boyu bir dizi etkinlik gerçekleşirken gece ise Darıca Sahilde bulunan Amfi Tiyatro’da demokrasi nöbeti tutuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını söyledi.

Darıca'da demokrasi nöbeti

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:37

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikler Nenehatun Mezarlığı’ndaki şehitlikler ziyareti ile başladı. Etkinlikler Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif’le devam ederken gece ise Darıca Sahilde bulunan Amfi Tiyatro’da demokrasi nöbeti tutuldu. Sahildeki program öncesi Türk Hava Kurumu Darıca Şubesi, 15 Temmuz şehitleri için Darıca’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Sahildeki vatandaşlar gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Amfi Tiyatroda İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan program okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualarla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Ulusa Sesleniş konuşması dev ekranlardan canlı olarak verildi. Demokrasi nöbetine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Darıcalı vatandaş katıldı.

BIYIK: “15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi kursiyerleri 15 Temmuz ruhuna uygun konser verdi. Gecede konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ifade ederek “15 Temmuz darbe girişiminin 4. Yıldönümünde başta Darıcalı şehidimiz Edip Zengin olmak üzere Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi, milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır. 15 Temmuz demokrasi destanında genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz en ön safta yer aldılar. O gece bu millet tankların bombaların arasından düğüne gider gibi şehadete koştu. 15 Temmuz’da Darıca Cumhuriyet Meydanı da tıklım tıklım dolmuştu. Her görüşten vatandaşımızla birlikte günlerce demokrasi nöbetleri tuttuk. Ben buradan demokrasiye inanan ve milli iradeye sahip çıkan Darıcalı hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz 15 Temmuz’da tek yürek oldu ve adeta yeniden diriliş destanı yazdı. 15 Temmuz, 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı ruhu, Çanakkale ruhudur. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız. 15 Temmuz ruhunu her zaman diri tutacağız. Atatürk’ün dediği gibi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. 15 Temmuz’da da milletimiz Milli İradeye sahip çıkmıştır” diye konuştu. Demokrasi nöbeti gece okunan dua ve selanın ardından son buldu.



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