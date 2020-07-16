Darıca’da demokrasi nöbeti

BIYIK: “15 TEMMUZ’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ”
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi kursiyerleri 15 Temmuz ruhuna uygun konser verdi. Gecede konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ifade ederek “15 Temmuz darbe girişiminin 4. Yıldönümünde başta Darıcalı şehidimiz Edip Zengin olmak üzere Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ile halkını meydanlara davet etmesiyle birlikte hain darbe girişimi, milletin karşısında başarısız olarak yerini şanlı bir destana bırakmıştır. 15 Temmuz demokrasi destanında genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle milletimiz en ön safta yer aldılar. O gece bu millet tankların bombaların arasından düğüne gider gibi şehadete koştu. 15 Temmuz’da Darıca Cumhuriyet Meydanı da tıklım tıklım dolmuştu. Her görüşten vatandaşımızla birlikte günlerce demokrasi nöbetleri tuttuk. Ben buradan demokrasiye inanan ve milli iradeye sahip çıkan Darıcalı hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz 15 Temmuz’da tek yürek oldu ve adeta yeniden diriliş destanı yazdı. 15 Temmuz, 100 yıl önceki Kurtuluş Savaşı ruhu, Çanakkale ruhudur. 15 Temmuz’u asla unutmayacağız. 15 Temmuz ruhunu her zaman diri tutacağız. Atatürk’ün dediği gibi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. 15 Temmuz’da da milletimiz Milli İradeye sahip çıkmıştır” diye konuştu. Demokrasi nöbeti gece okunan dua ve selanın ardından son buldu.