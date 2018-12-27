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Darıca'da Denetimler Arttı!

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, tarafından ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için yılbaşı öncesi gıda satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Darıca'da Denetimler Arttı!

27 Aralık 2018 Perşembe 09:05

İlçede faaliyet gösteren büfe, lokanta, kasap pastane, tekel büfeleri ve ekmek fırınlarını denetleyen ekipler, tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususları inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar ve  cezai işlemler  uygulanırken, Zabıta Müdürlüğü denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini söyledi.

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