Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim programı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir projeye imza atan Darıca

Belediyesi, ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı

sağlamak amacıyla 24 gün sürecek eğitim çalışması başlattı.

Darıca Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ilçe genelinde resmi

okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla 24 gün

sürecek eğitim çalışması başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje

ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların

çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür

Merkezi’nde başlayan eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ve ailelerini

yalnız bırakmadı.

BIYIK: “PAYLAŞMAK İÇİN ARAMIZDA ENGEL YOK”

İlk etapta 15 down sendromlu öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara gelişimlerine katkı sağlaması

amacıyla kulaklık ve frekans uygulaması cihazı dağıtıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,

sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri

bizim için kıymetli. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Avrupa Birliği

standartlarına uygun bir projeyi başlattık. Ümidimiz, derdimiz sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın

hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında

olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim

sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.

EĞİTİM 24 GÜN SÜRECEK

Darıca genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocuklara yönelik başlatılan eğitim

çalışması ile 24 gün boyunca günde 1 saat eğitim verilecek. Her öğrenciye özel kulaklık ve frekans

uygulama cihazı dağıtılırken proje ile öğrencilere ses frekans yöntemi uygulanarak eğitim verilecek.

Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiden yola

çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola

çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuldu. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine

katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanacak program ile down sendromlu çocukların

dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal

iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Darıca Belediyesi tarafından

ücretsiz olarak düzenlenecek ve 24 gün sürecek eğitimde uzman psikologlar da süreci yakından takip