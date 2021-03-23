Darıca’da Down Sendromlu çocuklara özel eğitim programı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir projeye imza atan Darıca
Belediyesi, ilçe genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı
sağlamak amacıyla 24 gün sürecek eğitim çalışması başlattı.
Darıca Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ilçe genelinde resmi
okullarda eğitim gören Down sendromlu çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla 24 gün
sürecek eğitim çalışması başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan proje
ile Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları ve yaşadıkları sorunların
çözümüne yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür
Merkezi’nde başlayan eğitimin ilk gününde Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da öğrencileri ve ailelerini
yalnız bırakmadı.
BIYIK: “PAYLAŞMAK İÇİN ARAMIZDA ENGEL YOK”
İlk etapta 15 down sendromlu öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara gelişimlerine katkı sağlaması
amacıyla kulaklık ve frekans uygulaması cihazı dağıtıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,
sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek “Down sendromlu çocuklarımız ve aileleri
bizim için kıymetli. Sizlerin hayatına dokunacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Avrupa Birliği
standartlarına uygun bir projeyi başlattık. Ümidimiz, derdimiz sizlerin yanında olmak, çocuklarımızın
hayatına bir şeyler katabilmek. Sizleri seviyoruz, önemsiyoruz. Hayatın her anında sizlerin yanında
olan bir Darıca Belediyesi var bunu bilin. Her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz. İnşallah eğitim
sonunda güzel sonuçları hep birlikte göreceğiz” dedi.
EĞİTİM 24 GÜN SÜRECEK
Darıca genelinde resmi okullarda eğitim gören Down sendromlu çocuklara yönelik başlatılan eğitim
çalışması ile 24 gün boyunca günde 1 saat eğitim verilecek. Her öğrenciye özel kulaklık ve frekans
uygulama cihazı dağıtılırken proje ile öğrencilere ses frekans yöntemi uygulanarak eğitim verilecek.
Son yıllarda gelişen yeni görüntüleme teknolojileri sayesinde müziğin beyinde yarattığı etkiden yola
çıkılarak oluşturulan eğitim programı ile hazırlanan projede müzik ve konuşma seslerinden yola
çıkılarak nörobilimsel bir altyapı oluşturuldu. Hazırlanan dinleti programı ile çocukların gelişimine
katkı sunulması amaçlanırken her çocuğa özel uygulanacak program ile down sendromlu çocukların
dil ve konuşma becerilerinden motor ve denge gelişimine dikkat ve odaklanma süreçlerinden sosyal
iletişime kadar birçok alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sunulacak. Darıca Belediyesi tarafından
ücretsiz olarak düzenlenecek ve 24 gün sürecek eğitimde uzman psikologlar da süreci yakından takip