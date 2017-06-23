(AA) Darıca Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü Suat Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlattıkları projenin çok beğenildiğini belirtti.

Duraklara, insanların durakta araç beklerken bir şeyler öğrenmesini sağlamak amacıyla, psikolojik, eğitim ve rehberlik bilgilerinin yer aldığı afişlerin asıldığını vurgulayan Yapıcı, şunları söyledi:

"Amacı, otobüs beklerken mecburi olarak boşa harcanan zamanları avantaja çevirebilmek ve okulu dört duvar arasından çıkarıp geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayabilmek olan projede durak panolarına her hafta farklı bir bilgilendirme asacağız. Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlarımız, bu bilgileri okuyabilir esprilerle eğlenebilirler. Otobüsü kaçırsalar kaçırdıklarına üzülmeyecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Okul sadece dört duvar arasında bir mekan değil. Caddeye, mahallesine, sokağına da hitap edebilmelidir. Darıca’nın en işlek 5 durağında bu çalışmayı büyüttük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."