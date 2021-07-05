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Darıca’da eğlence çocukların ayağına gidiyor

Mahallemde Şenlik Var Etkinliği Çocukların Yüzünü Güldürdü

Darıca'da eğlence çocukların ayağına gidiyor

05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:31

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıcalı çocukların yüzü gülsün diye başlatılan Mahallemde Şenlik Var etkinlikleri Kazım Karabekir Mahallesi’nde başladı. Süreyya Yalçın İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken çocuklar gönüllerince eğlendi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Darıcalı çocukların yüzü gülsün diye başlatılan Mahallemde Şenlik Var etkinlikleri Kazım Karabekir Mahallesi’nde yoğun bir ilgiyle başladı. Süreyya Yalçın İlkokulu bahçesinde gerçekleşen etkinliğe aileler ve çocuklar büyük bir ilgi gösterirken her akşam farklı mahallede etkinlikler çocukların ayağına gidecek.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Darıca Belediyesi tarafından her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla başlatılan etkinlikte İbiş gösterisi, Hacivat ile Karagöz ve maskot gösterileri sahnelenirken şarkılar ve eğlenceli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendiler. Oldukça yoğun ilginin olduğu Mahallemde Şenlik Var etkinliğinin sırasıyla bütün mahallelerde gerçekleşeceği belirtilirken aileler de çocukların çok güzel vakit geçirdiğini ifade ederek Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

BIYIK: “ÇOCUKLARIMIZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı ve eğlenceyi mahallelerde çocukların ayağına götürmeyi amaçladıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Koronavirüs sürecinde hepimiz çok etkilendik ama en çok çocuklarımız sıkıldı. Uzun bir süre evlerinde kaldılar. Biz de çocuklarımızın yüzü gülsün diye her mahallede çocuklarımıza yönelik etkinlik düzenledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onlar her şeyden önemli. Yüzlerindeki bir gülümseme her şeye bedel. Mahallemde Şenlik Var etkinliği ile hem geçmişimiz olan orta oyunlarını yaşatmak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza aşılamak istedik” diye konuştu.



























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