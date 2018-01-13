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Darıca'da ekipler hazır

Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yol Bakım Onarım Ekibi ilçenin değişik mahallelerinde acil bakım onarım gerektiren noktalarda 7/24 hizmet veriyor.

Darıca'da ekipler hazır

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:57

2018 yılı itibariyle hizmete başlayan Yol Bakım Onarım Ekibi toplamda 2 teknik eleman, 2 operatör, şoför, usta ve işçiler olmak üzere 24 kişiden oluşuyor. 9 adet iş makinası, 5 adet kamyon ve 7 adet kamyonetin olduğu Yol Bakım Onarım Ekibi özellikle havaların soğumaya başladığı bu günlerde ağır kış şartlarında da hizmet verecek şekilde araç, teçhizat ve cihazlarla donatıldı.


KOCAELİ’DE TEK


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli’de ilk kez bu şekilde geniş çaplı Acil Yol Bakım Onarım Ekibi oluşturulduğuna dikkat çekerken, gerek whatsapp yoluyla, gerek şikayet dilekçeleriyle ve gerekse sosyal medya aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikayetlerin bu ekip tarafından anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını, böylelikle şikayete konu olan cadde ve sokaklardaki mağduriyetin giderileceği ifade edilerek, vatandaşlardan cadde ve sokaklarda acil olarak giderilmesi gereken aksaklıkların 444 74 11 numaralı Belediye Hattı,  0532 308 41 41 numaralı Darıca Belediyesi Whatsapp Hattı, http://www.darica.bel.tr/ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarından belediyeye bildirilmesi çağrısında bulundular.

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