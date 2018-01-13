Darıca'da ekipler hazır

KOCAELİ’DE TEK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Kocaeli’de ilk kez bu şekilde geniş çaplı Acil Yol Bakım Onarım Ekibi oluşturulduğuna dikkat çekerken, gerek whatsapp yoluyla, gerek şikayet dilekçeleriyle ve gerekse sosyal medya aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikayetlerin bu ekip tarafından anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını, böylelikle şikayete konu olan cadde ve sokaklardaki mağduriyetin giderileceği ifade edilerek, vatandaşlardan cadde ve sokaklarda acil olarak giderilmesi gereken aksaklıkların 444 74 11 numaralı Belediye Hattı, 0532 308 41 41 numaralı Darıca Belediyesi Whatsapp Hattı, http://www.darica.bel.tr/ isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarından belediyeye bildirilmesi çağrısında bulundular.