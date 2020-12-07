banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DARICA’DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ

Başkan Bıyık, hafta sonu çalışmaları denetledi

DARICA'DA EKİPLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA TEYAKKUZ HALİNDEYDİ

07 Aralık 2020 Pazartesi 15:04

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerinde kalırken Darıca Belediyesi ise sokak sokak temizlik çalışmalarının yanı sıra bozulan yollarda bakım onarım çalışması yaptı. Başkan Muzaffer Bıyık da hafta sonu geç saatlere kadar süren çalışmaları denetledi.

Darıca Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmasının yanı sıra bozulan yollarda da asfalt yama ve parke serim çalışmaları gerçekleştirdi. Hafta sonu iki gün süren kısıtlamalarda 14 mahallenin tamamında sokak sokak çalışma başlatan ekipler adeta bütün Darıca’yı köşe bucak temizledi. Ana caddeler ve sokaklar yıkanırken çocuk oyun parkları, otobüs durakları ve çöp konteynırları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlar dezenfekte edildi.

BAŞKAN BIYIK SAHADAN AYRILMADI”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu gün boyunca sahada çalışan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve bilgiler aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan ve evlerinde kalan Darıcalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler kısıtlamaları fırsata çevirerek sokaklar boşken detaylı temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bundan sonraki benzer kısıtlamalarda da aynı şekilde mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla çalışacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve talebimiz kurallara ve alınan tedbirlere uymaları” diye konuştu.

















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle Besledi
269 adet İdari Para Cezası 269 adet İdari Para Cezası
Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal Oldu Büyükşehir’de Genel Sekreter Yardımcısı Sadık...
Dilovası Belediyesi Can Dostlarını Unutmadı! Dilovası Belediyesi Can Dostlarını Unutmadı!
Başkan Büyükakın, ‘’Altyapıda geleceğin teknolojisini uyguluyoruz’’ Başkan Büyükakın, ‘’Altyapıda geleceğin...
Gebze bölgesinde açık iş ilanları Gebze bölgesinde açık iş ilanları
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık, Sokak Hayvanlarını Eliyle...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Darıca Belediyesi,...

Haberi Oku