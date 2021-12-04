GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca’da En Özel Etkinlik

Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Engelli vatandaşlar ve aileleri doyasıya eğlenirken etkinliğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, engelli kardeşlerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca'da En Özel Etkinlik

04 Aralık 2021 Cumartesi 15:16


Darıca Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Darıca genelinde eğitim veren özel uygulama sınıflarında eğitim gören özel öğrencilerle Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören kursiyerlere yönelik gerçekleşen etkinliğe Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

ENGELLİLER UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde (DAREN) eğitim gören engelli vatandaşların kurslarda öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları eserlerin sergilendiği etkinlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da protokolle birlikte sergiyi gezerek eserleri inceledi. Engelli vatandaşların hünerlerini sergilediği ve el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı sergi büyük beğeni gördü. Sergi sonunda engellilere yönelik çeşitli aktivite ve eğlencelerin olduğu gösteriler sahnelenirken engelli vatandaşlar ve aileleri özel günlerinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadılar.

BIYIK: “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Etkinlikte bir konuşma yapan ve engelli vatandaşlarımızın her zaman en büyük destekçisi olacaklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bugün çok özel bir etkinlikte bir aradayız. Aslında birbirimizden hiçbir farkımızın olmadığını sergide bir kez daha gördük. Hepimizin bir engelli adayı olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Engelli kardeşlerimiz şans verildiğinde neleri başarabileceklerini sergideki eserleriyle ortaya koymuşlar. Bizler de Darıca Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin de kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri adına DAREN bünyesinde açtığımız kurslarla eğitim veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program Düzenlendi
Balyanoz Sahil Parkı’nda Sona Doğru Balyanoz Sahil Parkı’nda Sona Doğru
Cedit’te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı Cedit’te Yıkım Kurban Kesimiyle Başladı
Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı Çocuk Trafik Eğitim Parkı Tamamlandı
Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker Uygulamalı Siber Güvenlik Ve Etik Hacker
Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj Çiftçi’den Minik Gazeteci Adayları İle Röportaj
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Çayırova'da Engelliler Gününe Özel Program...
Çayırova Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki vatandaşlar ve aileleri için...

Haberi Oku