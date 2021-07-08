Darıca’da engeller DAREN ile aşılıyor

Darıca Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN), engelli vatandaşların önündeki engelleri ortadan kaldırarak onları hayata hazırlıyor. DAREN bünyesinde takı tasarım kursunda eğitim gören kursiyerler yıl boyunca öğrendiklerini yıl sonu sergisinde sergilediler. Özel vatandaşlar birbirinden özel eserlerini sergilerken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte sertifika dağıtım törenine katıldı. Özel vatandaşlara sertifikalarını veren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’da engelleri ortadan kaldırmak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

ENGELLİLER ÜRETTİKLERİNİ KAPALI PAZARDA SATABİLECEK

Engelli vatandaşlar ve ailelerine müjde de veren Başkan Muzaffer Bıyık, “DAREN ile engelli kardeşlerimize farklı branşlarda eğitimler vererek sosyal hayata hazırlıyoruz. Her biri birbirinden özel ve değerli eserler uzun çalışmanın ve emeğin ürünü. Özel kardeşlerimizin ürettikleri el emeklerini satarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için çalışma yapıyoruz. Darıca Kapalı Pazar’da hafta sonu engelli kardeşlerimize yer vererek ürünlerini satmalarını sağlayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi her zaman engelli kardeşlerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.















































