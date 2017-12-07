Darıca'da Engelsiz Bir Gün Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gülmek Engel Tanımaz” isimli stand up programında engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendiler.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:18