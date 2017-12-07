banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da Engelsiz Bir Gün

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Gülmek Engel Tanımaz” isimli stand up programında engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendiler.

Darıca'da Engelsiz Bir Gün

07 Aralık 2017 Perşembe 17:18

 Stand Up Sanatçısı Ömer Akbaba’nın sahne aldığı programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte engelli kardeşlerimiz ve ailelerini bir nebze de olsa eğlendirip gönüllerini hoş tutmak istedik. Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını asgariye indirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi (DAREN) sayesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşımız için düzenlediğimiz değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra belirli periyotlar halinde düzenlediğimiz bilgisayar, müzik ve tiyatro gibi değişik kurslarla da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızı toplumdan soyutlamadan onları topluma kazandırmak adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir.” diyerek konuşmasını tamamladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dev Tesis Hızlı Yükseliyor Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
macera ve aksiyon parkı testi macera ve aksiyon parkı testi
motosiklet sürücüsü yaralandı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun
Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor? Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?
Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu
Yukarı Çık

banner330

Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi hızlı yükseliyor.

Haberi Oku