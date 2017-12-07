Darıca'da Engelsiz Bir Gün

07 Aralık 2017 Perşembe 17:18
Stand Up Sanatçısı Ömer Akbaba’nın sahne aldığı programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “ 03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinlikte engelli kardeşlerimiz ve ailelerini bir nebze de olsa eğlendirip gönüllerini hoş tutmak istedik. Darıca Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Yerel yöneticiler olarak engelli vatandaşlarımızın sıkıntılarını asgariye indirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi (DAREN) sayesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşımız için düzenlediğimiz değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra belirli periyotlar halinde düzenlediğimiz bilgisayar, müzik ve tiyatro gibi değişik kurslarla da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızı toplumdan soyutlamadan onları topluma kazandırmak adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir.” diyerek konuşmasını tamamladı.
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