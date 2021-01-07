Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca – GOSB metro hattı nedeniyle Darıca’da geçici güzergah uygulaması yapacak.

Darıca – GOSB metro hattı projesi kapsamında devam eden çalışmalar nedeniyle Issıkgöl Caddesi ile İbrahim Ağa Caddesi kesişiminde (Akse Sapağı) trafik düzenlemesine gidilecek. Çalışma süresince mağduriyet yaşanmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah uygulaması yapılacak.

GEBZE MERKEZ YÖNÜ

Çalışma süresince 320, 325, 403, 412, 417, 422, 430, 435, 440, 480, 510, 552, 558 560, 563 ve 580 no’lu hatlar Gebze merkezine geliş yönünde Issıkgöl Caddesi, 855. Sokak, Muammer Aksoy Caddesi’ni kullanarak mevcut güzergahlarına devam edebilecek.

GEBZE ADLİYE YÖNÜ

320, 325, 403, 412, 417, 418, 422, 430, 435, 440, 480, 510, 551, 558, 560, 563 ve 580 no’lu hatlar Gebze Adliyesine gidiş yönünde İbrahim Ağa Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, 854. Sokak Issıkgöl Caddesi’ni kullanarak mevcut güzergahlarına devam edecek. İbrahim Ağa Caddesi çalışma süresince gidiş geliş olarak araç trafiğine açık olacak.









