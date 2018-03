Darıca’da Gençlere Özel Programlar

Yaklaşık 500 gencin katıldığı “Gençlik Buluşmaları” programında "En Büyük Haber" isimli yetişkin tiyatrosu gençlerin büyük beğenisini kazanırken, programda ayrıca Konak Hastanesi tarafından "Problemlerle Baş Etmek" isimli eğitim semineri düzenlendi.

KARABACAK’TAN GENÇLERE TAVSİYELER