Darıca’da Gençlere Özel Programlar

Yaklaşık 500 gencin katıldığı “Gençlik Buluşmaları” programında "En Büyük Haber" isimli yetişkin tiyatrosu gençlerin büyük beğenisini kazanırken, programda ayrıca Konak Hastanesi tarafından "Problemlerle Baş Etmek" isimli eğitim semineri düzenlendi.
KARABACAK’TAN GENÇLERE TAVSİYELER
Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gençlere çağın gerisinde kalmamak adına kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu. Başkan Karabacak, “ülke olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz, bu yüzden dostumuz kadar, düşmanlarımızda çok. Her duruma karşı hazırlıklı olmalıyız. Maalesef ülkemiz üzerinde sürekli oyunlar oynanarak, gelişmemizi engellemek istiyorlar. Senaryolar farklı olsa da, oynanan oyunlar hep aynı. Kimine 28 Şubat dedik, kimine Gezi Olayları, kimine 15 Temmuz Darbe Girişimi. Amaçları hepsinde aynıydı, ama her defasında milletimizin dik duruşu sayesinde hedeflerine ulaşamadılar. Bu oyunları hiç bitmeyecek, o yüzden özellikle siz gençlerin kendini her alanda yetiştirip, bu tür oyunlara alet olmaması ülke geleceğimiz açısından son derece önemli.” diyerek gençlere kendilerini her alanda geliştirmeleri çağrısında bulundu.