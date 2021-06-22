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Darıca’da Görme Engelliler İçin Online SatrançTurnuvası Düzenlenecek

Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenleyecek. Ödüllü turnuva 26 Haziran-3 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Darıca'da Görme Engelliler İçin Online SatrançTurnuvası Düzenlenecek

22 Haziran 2021 Salı 15:24

Yaptığı örnek projelerle dikkat çeken Darıca Belediyesi, görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenleyecek. Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak düzenlenecek satranç turnuvası, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 25 Haziran Cuma gününe kadar başvuruların online olarak www.darica.bel.tr adresinden yapılacağı turnuvada birinciye 3000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verileceği belirtildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek satranca ilgi duyan görme engellileri turnuvaya davet etti. Darıca Belediyesi olarak anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapacakları için mutlu olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi’ne işbirlikleri ve destekleri için teşekkür etti.



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