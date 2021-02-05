Darıca’da Hastane Karşısına Yeni Otopark

Darıca Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Darıca-Gebze Metro projesi çalışmaları kapsamında kapatılan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için adım atan Darıca Belediyesi, hastanenin karşısında bulunan arazide yeni otopark alanı oluşturmak için çalışma başlattı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hastanenin karşısında belediyeye ait olan arazide çalışma başlatılırken kısa sürede çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

BAŞKAN BIYIK BAŞHEKİMLE ALANI İNCELEDİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, beraberinde Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş ve Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Eray Ünaldı ile birlikte hastanenin hemen karşısında bulunan arazide inceleme yaparak otopark çalışması hakkında bilgiler verdi. Hastaneye gelen vatandaşların sorun yaşamaması için otopark sorununu çözüme kavuşturacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, en kısa sürede otopark çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine açacaklarını söyledi.

150 ARAÇLIK OTOPARK YAPILIYOR

Metro çalışması nedeniyle hastane otoparkının kapatılmasıyla birlikte acil eylem planı hazırladıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hastaneye gelen vatandaşlarımızın mağduriyetini çözmek için hastane yönetimiyle de istişare halinde olarak harekete geçtik. Hastanenin karşısında bulunan belediyemize ait yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde 150 araçlık otopark için ekiplerimiz çalışmaya başladı. En kısa sürede otopark çalışmasını tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.















