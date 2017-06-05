Darıca'da İftarlar Hep Birlikte Açılıyor

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle iftarlarında vatandaşlar komşularıyla hep birlikte iftar açmanın keyfini yaşıyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına mahalle halkı yoğun ilgi gösterirken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ftar öncesi vatandaşlarla sohbet edip, kendi elleriyle iftar yemeği dağıttı.İftar yemeğinin ardından mahalle halkı topluca el açıp dua ederken Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yemeğin ardından yaptığı kısa selamlama konuşmasında, davetlerine icabet eden bütün mahalle halkına teşekkür ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

SEMAZENLER GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri tarafından hazırlanan semazen gösterileri vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, Bilgi Evleri Korosu öğrencileri de söyledikleri ilahilerle vatandaşların kulaklarının pasını sildi.