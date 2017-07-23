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DARICA’DA IĞDIRLILAR ŞÖLENİ

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında sahne alan Iğdırlılar Derneği yöresel yemekleri ve müzikleriyle festivale damga vurdu.

DARICA'DA IĞDIRLILAR ŞÖLENİ

23 Temmuz 2017 Pazar 11:37

Program öncesi protokolü Iğdır yöresinin değişik tatlarının yer aldığı yemeklerle ağırlayan Iğdırlılar gecesinde Iğdır Yöresi halk oyunları gösterileriyle sahile renk kattı. Programda bölge halkı Iğdır ilinin tüm güzelliklerini tanıma fırsatı yakalarken, yöresel sanatçıların söylediği parçalarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar vatandaşlar halaylarla gecenin tadını çıkardı.
Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Iğdırlılar Dernek Başkanı Selahattin Adıgüzel, “Darıca Belediyemizin düzenlediği etkinlikte 9 yıldır hep birlikte şehirlerimizi ve kültürlerimizi tanıyor ve hep birlikte eğleniyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Bu güzel etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU ŞEHİR IĞDIR
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasına geceye katılanları selamlayarak başlarken, “Iğdır binlerce yıllık tarihi eserleri, doğal güzellikleriyle Nuh’un gemisine liman olmuş, doğunun Çukurovası’dır. Iğdır bereketli toprakların adresidir. Üç ülkeye sınırı olan tek ilimizdir. Güneşin ilk doğduğu Doğu Anadolu’nun yıldız şehridir Iğdır. Iğdır elması ve Iğdır kayısısıyla doyumsuz lezzetler diyarı Iğdır. Program öncesi bütün tatlarına baktık, yöresel yemekleriyle güzel Iğdır. Her gün farklı bir durakta değişik kültürleri tanıyor, hep birlikte ülkemizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bugün de Iğdır ilimizi bütün güzellikleriyle birlikte tanıma fırsatı bulduk. Dernek yönetimimize bu güzel geceden dolayı teşekkür ediyor, gecemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diyerek Iğdır ilinin güzelliklerini anlattı.
Konuşmaların ardından sahne alan Iğdır ili folklör ekibi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Program yöresel sanatçıların söylediği türkülerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
 
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