Darıca'da İki Coşku Birden

15 Temmuz demokrasi nöbeti için bir gün ara verilen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması festivali Darıca’lılar derneğinin hazırladığı gece ile devam etti. Önceki gün on binlerce insanın Darıca Cumhuriyet Meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü kutladığı ve 16 Temmuz Pazar günü saat 24:00’a demokrasi nöbetine ve Darıca Sahilinde gerçekleşen Darıca’lılar gecesine katılım fazlaydı. Darıca sahilinde birlerce insanının yoğun ilgi gösterdiği Darıca’lılar gecesine Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıcalı senarist yapımcı Birol Güven, Rumeli şarkılarının vazgeçilmez ismi Suzan Kardeş, Seksenler dizisinde “Susmuş” karakteri ile tanınan Aydın Sarman ve çok sayıda ünlü oyuncu ve sançtı katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca’lılar Dernek başkanı Aydın Özdinçer geceye katılan tüm misafirlerine teşekkür ederken ve gecenin hazırlanmasında emeği geçen Birol Güven’i sahneye çağırıp ayrıca teşekkür etti.

DARICADA YAŞAMAK BİR AYRICALIK

Selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak tarihin kültürün ve kardeşliğin en güzel yaşandığı yer Darıca diyerek konuşmasına başlayan Başkan Karabacak konuşmasına Şöyle devam etti “ 24 kilometre kare yüz ölçümüne sahip 12 kilometre sahil uzunluğuyla yeşilin mavinin bir arada olduğu yaşarken huzur veren sakinleştiren 200 bin nüfusu içinde barındıran Darıca. Özellikleri saymakla bitmeyen her kesimden insanın bir ve beraber yaşadığı ve yaşamaktan mutluluk duyduğu Darıca’ya hizmet etmekten gurur duyuyorum. Darıca’da yaşıyor olmak bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı hep birlikte paylaşıyor olmaktan çok mutluyum.” Diyerek konuşmasını tamamladı.

Gece Aydın Sarman’ın söylediği bir birinden güzel şarkılarla devam etti. Sahneye çıkan Rumeli Şarkılarının vazgeçilmez ismi Suzan Kardeş söylediği şarkılarla geceye katılanları doyasıya eğlendirdi.







MEYDANDA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK İÇİN NÖBET TUTULAR

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminden sonra tüm yurtta meydanlarda kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü Darıca’da kutlandı. Cumhurbaşkanının talimatı ile 16 Temmuz Saat 24:00’da son bulan temsili demokrasi nöbetinde Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ta katılarak vatandaşlarla birlikte nöbet tuttu.

İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç ve din görevlileri tarafında okunan kuran ve kasidelerin ardından ilçe vaizi Şükrü Ekiz tarafından yapılan duaya hep birlikte amin diyerek darbecileri ve darbeye destek verenleri lanetlediler.

7’den 70’e her yaştan her kesimden insanın bir arada olduğu Demkrasi Meydanınnda selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak; “ Bizlerdeki bu iman, bu yürek, bu vatan aşkı, bu millet sevdası oldukça kimse bize pranga vuramayacak. O hain gecede burada vatanı için, devleti için, milleti için nöbette olanlar bu akşamda burada bizimle birlikte bekleyen tüm vatandaşlarımızı saygı sevgi muhabbetle selamlıyorum.”diyerek konuşması tamamladı.



