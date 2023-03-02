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Darıca’da İstihdam Fuarı Düzenleniyor

İstihdam Masası projesi ile bugüne kadar binlerce vatandaşı iş sahibi yapan Darıca Belediyesi, 3-4 Mart 2023 tarihlerinde düzenleyeceği İstihdam Fuarı’nda iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

Darıca'da İstihdam Fuarı Düzenleniyor

02 Mart 2023 Perşembe 14:28

İstihdama ve üretime katkı sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Darıca Belediyesi, iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 3-4 Mart 203 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan İstihdam Fuarı’nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelecek.

BU FUARDA İŞ VAR

‘Bu fuarda iş var’ mottosuyla hazırlanan ve iş arayanlarla işverenleri bir araya getirecek Darıca Belediyesi İstihdam Fuarı, İŞKUR, Gebze Ticaret Odası, İMES ve GOSB gibi sanayi ve ticaret kurumları ile işbirliğinde düzenlenecek. Fuarda firmalar, katılım sağlayan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek.

İŞ ARAYAN DEPREMZEDELER DE KATILABİLECEK

Darıca ve bölgede yaşayan vatandaşların katılacağı fuara ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremin ardından geçici olarak Darıca’ya taşınmak zorunda kalan ve iş bulmak isteyen depremzedelerin de katılabileceği belirtildi. Depremin ardından afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışan Darıca Belediyesi, iş arayan ve çalışmak isteyen depremzedelerin de fuara başvurabileceğini belirtti.

BAŞKAN BIYIK DAVET ETTİ

Köklü firmaların da stant açacağı fuar ile istihdama katkı sunmak istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje istihdam masası oldu. Darıca’da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. İstihdam Fuarı ile de amacımız iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. 3-4 Mart 2023 tarihlerinde düzenleyeceğimiz İstihdam Fuarı’na iş arayan herkesi davet ediyorum” dedi.

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