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DARICA’DA KADINLAR KURSLARDA MESLEK ÖĞRENİYOR

Darıca Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kişisel Gelişim Merkezleri’nde (KİGEM) açılan kurslarda kadınlar hem boş zamanlarını değerlendirerek meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak para kazanıyor.

DARICA'DA KADINLAR KURSLARDA MESLEK ÖĞRENİYOR

02 Kasım 2021 Salı 16:24


Darıca Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen (KİGEM) Kişisel Gelişim Merkezleri’nde açılan kurslar ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar. Darıca’nın birçok mahallesinde faaliyet gösteren KİGEM bünyesinde açılan kurslarda kadınlar boş zamanlarını değerlendiriyor. Dikiş, nakış ve giyim gibi birçok farklı branşta açılan kurslarda her yaş grubundan kadınlar eğitim alarak hem zamanlarını değerlendiriyor hem de ortaya çıkardıkları ürünlerin satışıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara yoğun ilgi gösterirken, kurslarda kadınlara her türlü araç ve malzeme imkânı sağlanıyor.

KADINLARDAN BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılımı, aile bütçesine katkıda bulunmaları için önem verdiği bu kurslarda el emeği göz nuru ürünlerini ortaya çıkaran kadınlar hem yılsonu sergisinde sergiliyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sunuyor. Başkan Muzaffer Bıyık, kısa süre içinde hayata geçirecekleri Hanımeli Pazarı’nda da kadınlara ürettiklerini satabilecekleri imkanları sağlayacaklarını belirtti. Kurslarda eğitim gören kadınlar bu hizmetten çok memnun olduklarını, burada hem meslek öğrenip hem de kazanç elde ettiklerini söyleyerek bu imkânı sağladığı için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.










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