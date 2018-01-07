Darıca'da Kadro Sevinci

Taşeron işçilerin başvurularının ardından tespit komisyonu incelemesi ve ilan süreci başlayacak. Ardından 24 Şubat’ta sınav süreci yaşanacak ve bu takvimin sonunda kadroya geçmeye hak kazanan taşeron işçiler kazanılmış haklarıyla birlikte belediyenin kurduğu Darıca A.Ş. isimli şirkete geçiş yaparak sürekli işçi olarak çalışmaya başlayacak.

HÜKÜMETİMİZ HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Darıca Belediyesi’ndeki taşeron işçilerin başvurularını yakından takip eden Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, düzenlemenin tüm işçilere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Karabacak, “‪Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda belediyemizde taşeron şirketlerde çalışan personellerimizin kadroya geçiş sürecindeki çalışmalar devam ediyor, Darıca Belediyesi’nde 618 taşeron çalışanımız var. Bu çalışanlarımızın kazanılmış haklarıyla alakalı bütün çalışmayı yaptık. Devletimiz böyle karar alınca biz de gerekli adımları atarak Darıca A.Ş. adında şirketimiz kurduk. Bununla ilgili başvurular başladı, sınav komisyonu oluşturulacak. 1 Nisan’da bu işlemler tamamlanacak. Devamında taşeronda çalışan kardeşlerimiz kazanılmış haklarıyla birlikte belediyenin kurduğu Darıca A.Ş. isimli şirkete geçiş yaparak sürekli işçi olarak çalışmaya başlayacak. Hükümetimiz böylelikle yüzbinlerce insanın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tüm çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olsun.” diyerek düşüncelerini açıkladı.