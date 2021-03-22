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Darıca’da Kentsel Dönüşümde tarihi hamle

329 DAİREDEN OLUŞAN 256 EVLER KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE BLOKLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Darıca'da Kentsel Dönüşümde tarihi hamle

22 Mart 2021 Pazartesi 11:51

Darıca Belediyesi’nin garantörlüğünde gerçekleştirilen Emek Mahallesi 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem gerçeğini unutmadan kentimizi yenilemek ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı binalarda oturmalarını amaçladıklarını söyledi.

Darıca’yı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe olarak geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme ağırlık veren Darıca Belediyesi, kenti yenilemek için projeler geliştiriyor. Vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldikten sonra Kentsel Dönüşüm Şefliği kurulması yönünde talimat verirken belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Şefliği çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İLK ETAPTA 329 KONUTLUK DÖNÜŞÜM

Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçlayan Darıca Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak yıllardır kanayan yara olan Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Geleceğe huzurla bakan yeni Darıca için çalıştıkların ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilk etapta Emek Mahallesi 256 Evler’de belediyenin garantörlüğünde 329 dairelik kentsel dönüşümün startını verdiklerini söyledi.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapılıyor. 256 Evler bölgesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bloklar da bir bir yükseliyor. Toplam 10 blok ve 329 daireden oluşan 256 Evler Kentsel Dönüşüm Projesinde 3 adet de dükkan bulunuyor. Sığınak, su deposu, açık teras, çift asansör, açık ve kapalı otopark, yeşil alan ve park ile sosyal donatı alanlarından oluşan proje, bölgede bir ilk olma özelliğini taşıyor. Oldukça titiz ve hızlı bir çalışmanın yürütüldüğü projede 80 daireden oluşan ilk etapta teslimatın ise Mayıs ayında yapılacağı ve hak sahiplerinin oturmaya başlayacağı belirtildi.

BIYIK: “KENTİMİZİ YENİLİYORUZ”

Darıca genelinde kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kentsel dönüşüm kapsamında Emek Mahallesi 256 Evler bölgesinde yıkımların ardından inşaat çalışmaları başladı. 168 hak sahibiyle birebir görüşüp, anlaşarak geldik bugünlere. Hemşerilerimizin rızasını alarak, dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda belediyemizin garantörlüğünde kentsel dönüşüm tamamlandığında burada yaşayan mahalle sakinlerimiz daha güzel ve daha modern yapılarda yaşayacak. Bölgeyi Darıca’ya yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Benzer kentsel dönüşüm uygulamalarını diğer mahallelerimizde de gerçekleştirerek kentimizi yenilemek istiyoruz. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

 

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