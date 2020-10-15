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Darıca’da Kitap Kafe Hizmete Girdi

Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan gençler ve çocuklar için örnek projeler üretmeye devam ediyor. Özellikle gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla açılan Kitap Kafe, 30 Ağustos Zafer Parkı içerisinde Darıcalı kitapseverlerin hizmetine girdi.

Darıca'da Kitap Kafe Hizmete Girdi

15 Ekim 2020 Perşembe 13:03

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal tesislerde başlatılan yenileme çalışmaları sürerken özellikle ilçede yaşayan gençler ve çocuklar için de örnek projeler üretiliyor. Mahallelerde sosyal tesis ihtiyacına cevap vermek için adım atan Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Sırasöğütler Mahallesi’nin ortasında bulunan 30 Ağustos Zafer Parkı ve içerisindeki sosyal tesiste yenileme çalışması başlatmıştı. Mahallelerin ve bölgenin sosyal tesis eksiğini gidermesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. 30 Ağustos Zafer Parkı ve sosyal tesisi Darıca’nın yeni cazibe merkezi olurken bölgede yaşayan vatandaşların aileleriyle birlikte güzel vakit geçireceği bir mekan haline geldi.

KİTAP KAFE GENÇLERİ BEKLİYOR

30 Ağustos Zafer Parkı ve Sosyal Tesisleri içerisinde özellikle gençler için de Kitap Kafe oluşturuldu. Kitap Kafe'de gençler kötü alışkanlıklardan uzak tutularak okuma bilinci aşılanacak. Ayrıca gençler Kitap Kafe’de kitap okumanın yanı sıra ödev ve ders yapabilecek, ansiklopedik araştırmalarda bulunabilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençleri önemsediklerini ifade ederek Kitap Kafe’ye tüm gençleri ve kitapseverleri davet etti. Şık ve modern tasarımı ve huzurlu ortamıyla dikkat çeken Kitap Kafe, 08.30-22.00 saatleri arası hizmet verecek.

KİTAP OKUYAN GENÇLERE ÜCRETSİZ MEYVE SUYU VE KEK SERVİSİ

Gençlere müjde veren ve Kitap Kafe’ye davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına Darıca Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmak için çalışacağız. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Kitap Kafe’ye gelerek ders çalışan veya kitap okuyan 18 yaşın altındaki gençlere belediye olarak ücretsiz meyve suyu ve kek ikramında da bulunacağız. Ben de zaman zaman kitap kafeyi ziyaret ederek gençlerle sohbet edip tecrübe paylaşımında bulunacağım. Aynı şekilde alanında uzman isimleri, yazarları da ileride davet ederek Kitap Kafe’de gençlerle buluşmalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarına katkı sunacağız” diye konuştu.




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