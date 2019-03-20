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Darıca'da Kızılay Şube Başkanı Seçildi

Türkiye Kızılay Derneği Darıca Şube Başkanlığında tek listeyle gidilen seçimde önümüzdeki 3 yıl için başkan Kemal Solhan oldu. Üç yıl başkan seçilen Kemal Solhan, Kırmızı Hilal’i daha iyi yerlere taşıyabilmek için ellerinden gelen her şeyi göstereceklerini vurguladı.

Darıca'da Kızılay Şube Başkanı Seçildi

20 Mart 2019 Çarşamba 10:42

Kızılay Darıca Şube  Salonunda yapılan  kongrede Divan heyetinin  oluşturulmasından ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.  Ardından bir konuşma yapan Kızılay Darıca Şube Başkanı Kemal Solhan, Kızılay’a katkı veren tüm başkanlara teşekkür etti.  Solhan, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, “Kızılay bir gönüllük işidir. Kızılay Şubemize gönderilen her türlü yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerini ilgili kurumlar ve muhtarlarımız ile birlikte tespit ederek yardımlarımızı onlara ulaştıracağız. Yönetim kurulunda yer alacak olan arkadaşlarımız ile birlikte sorumluluğu en iyi şekilde taşıyacağız. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olarak Kızılay’ı en iyi şekilde temsil edeceğimizi de herkesin bilmesini istiyoruz.” dedi. 

Tek liste ile gidilen seçimde, başkan seçilen Solhan, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, amaçlarının maddi durumu iyi olmayan ve bakıma muhtaç insanlara yardım eli uzatmak olduğunu ifade etti.

Türk Kızılayı Darıca Şube Yönetim Kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Kemal Solhan (Başkan)

Halil Bulut (Başkan Yardımcısı)

Tuncay Başoğlu (Sekreter)

Bilal Yıldız (Muhasip)

Yahya Ömür (Veznedar)

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