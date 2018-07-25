Darıca'da Kurban Satışları Başladı

Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurbanlık satış alanında altyapı çalışmaları devam ederken, kurban satış alanı almak isteyen vatandaşlar, Darıca Belediyesi’ne müracaat ederek, 02 Ağustos 2018 tarihine kadar Garanti Bankası Darıca Şubesi’ne ücretlerini yatırmaları gerekiyor.
65 - 105 ve 210 m2 olarak belirlenen Kurban Satış Alanları için kura çekimi ise 03 Ağustos 2018 Cuma günü saat 15:00’da Darıca Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda noter huzurunda yapılacak. Kurban Satış Alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0541 461 82 55 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.
KURBAN SATIŞ ALANINDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış alanı için 100 dönümlük alanda çalışma yapılırken, 20 dönümlük alan ise park yeri olarak ayrıldı. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanların bulunacağı ifade edilirken, aydınlatma için de gerekli elektrik tesisatının kurulduğunun altı çizildi. Temel ihtiyaçların aksamaması için görevliler tarafından sürekli kontroller yapılacağını ifade eden yetkililer, halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılarak vatandaşın kurbanlık vasfını taşıyan hayvanları gönül rahatlığı ile alabileceklerinin altını çizdiler.