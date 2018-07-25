Darıca'da Kurban Satışları Başladı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Emek Mahallesi’nde kurulacak olan kurban satış alanı için 100 dönümlük alanda çalışma yapılırken, 20 dönümlük alan ise park yeri olarak ayrıldı. Kurban satış alanında duş, mescit, tuvalet ve büfe gibi satıcıların ve vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek alanların bulunacağı ifade edilirken, aydınlatma için de gerekli elektrik tesisatının kurulduğunun altı çizildi. Temel ihtiyaçların aksamaması için görevliler tarafından sürekli kontroller yapılacağını ifade eden yetkililer, halkın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban alım işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için veteriner eşliğinde sürekli kontroller yapılarak vatandaşın kurbanlık vasfını taşıyan hayvanları gönül rahatlığı ile alabileceklerinin altını çizdiler.